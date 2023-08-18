Экс-кандидат в омские губернаторы не смог опротестовать порядок сбора подписей

Омский областной суд подтвердил решение Омского районного суда, который ранее отклонил иск экс-кандидата в губернаторы Юрия Александрова, оспаривавшего организацию сбора подписей муниципальных депутатов для прохождения фильтра претендентами на пост главы региона. Об этом сообщил Telegram-канал судов области.

Согласно сообщению, в административном иске господин Александров указал, что не смог собрать необходимое для регистрации в качестве кандидата количество подписей, поскольку сотрудники администрации Омского района «осуществили централизованный сбор подписей депутатов… при содействии прокуратуры Омской области, допустившей нотариальное заверение подписей в здании прокуратуры Омского района».

Райсуд, а затем и облсуд не нашли нарушений в порядке сбора подписей. Как выяснилось, кабинет нотариуса находится в том же здании, что и районная прокуратура. «Из представленных в материалы дела списков депутатов, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидатов на должность губернатора Омской области, следует, что депутаты Омского муниципального района поддержали разных кандидатов», — отмечается также в сообщении.

Заместитель гендиректора охранного предприятия «Аллюр» Юрий Александров выдвинул свою кандидатуру сам. Для регистрации необходимо было собрать 210-200 подписей муниципальных депутатов и глав.

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Валерий Лавский