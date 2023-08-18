С магнитогорца шесть лет взыскивали долги за его «двойника»

С жителя Магнитогорска в течение шести лет по ошибке взыскивали долги за его тезку из Карталинского района. Права пенсионера восстановлены после вмешательства прокуратуры, сообщают в надзорном ведомстве Челябинской области.

Установлено, что в летом 2022 года житель Магнитогорска обратился в городское отделение пенсионного фонда с заявлением о внесении изменений в личную карточку. Он указал, что с него взыскивают долги за его тезку — уроженца Карталинского района.

Сотрудники фонда заверили его, что в их базе числится только один получатель пенсии с таким ФИО и датой рождения. Как оказалось, ранее они не сверили данные СНИЛС и ИНН горожанина, в связи с чем из его пенсии удерживали задолженность по налогам и сборам его «двойника».

По этому факту районная прокуратура направляла начальнику регионального отделения пенсионного фонда представление, которое было рассмотрено и отклонено. В связи с этим надзорное ведомство направило к фонду иск.

«В ходе судебного рассмотрения требования прокурора добровольно исполнены, в базу инспекции Федеральной налоговой службы внесены корректировки в данные ИНН»,— поясняют в прокуратуре Челябинской области.

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