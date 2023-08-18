За полгода в центре Петербурга открыли 125 новых кафе и ресторанов

За шесть месяцев 2023 года на центральных улицах Санкт-Петербурга открылось 125 новых заведений общественного питания. Такие данные приводит агентство недвижимости NF Group.

По информации аналитиков, наибольший рост кафе и ресторанов показали Невский проспект (13 заведений), улица Рубинштейна (12) и улица Некрасова (12).

Доля заведений общественного питания на улице Рубинштейна по итогам полугодия составила 78%, при этом, в агентстве отметили, что такой показатель остается стабильным в течение последних четырех лет. Улица Некрасова, начиная с 2021 года, показывает постоянный прирост количества кафе, баров и ресторанов. По данным на конец июня 2023 г. доля заведений общепита там превышает 50%.

Показывают значительный прирост и магазины одежды, обуви и аксессуаров. За первое полугодие на улицах города их открылось 64, а закрылось — 38, что является рекордным соотношением за последние четыре года.

Доля продуктового ретейла среди арендаторов уменьшилась на 3,8%.

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