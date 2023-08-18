В Башкирии увеличили предельный возраст добровольцев в новый батальон

В Башкирии инициаторы создания второго добровольческого батальона имени Салавата Юлаева увеличили предельных возраст военнослужащих до 60 лет. Кроме этого, войти в состав воинского формирования можно будет по упрощенной медкомиссии. Об этом заявил командир батальона, советник главы региона по взаимодействию с войсками Росгвардии Артур Юмагужин.

Ранее сообщалось, что подписать контракт смогут мужчины до 55 лет в хорошей физической форме. Как объяснил господин Юмагужин, решение связано с тем, что «шайтаны» стремятся войти на территорию республики, и их необходимо остановить.

О начале формирования нового батальона было заявлено неделей ранее. Накануне стало известно, что в него записались более 100 человек.

С начала СВО в Башкирии было сформировано семь добровольческих батальонов.

Наталья Балыкова

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