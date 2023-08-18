Объем льготного кредитования малых предприятий в Татарстане достиг 6,2 млрд рублей

В Татарстане объем льготного инвесткредитования малых и средних предприятий составил с начала 2023 года 6,2 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Татарстан оказался на первом месте в РФ по объему льготного инвестиционного кредитования. Вторую строчку заняла Москва с 6,1 млрд руб. Тройку замкнула Новосибирская область (4,8 млрд).

Всего в РФ объем льготного инвестиционного кредитования с начала 2023 года составил почти 80 млрд руб. Кредиты одобрили 658 субъектам малого и среднего бизнеса.

"Ъ-Казань"