Теплоснабжающую компанию в Ижевске подозревают в применение завышенного тарифа в расчетах

В столице Удмуртии единую теплоснабжающую организацию ООО «РТК» заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке теплоснабжения, сообщает пресс-служба УФАС России по республике. Причиной стала передача тепловой энергии не по тем сетям.

В частности, ведомство установило, что тариф на тепловую энергию дифференцирован по схеме подключения к магистральным и распределительным тепловым сетям. В расчетах за тепловую энергию ООО «РТК» для с МУП «СпДУ» применяло «распределительный» более дорогой тариф, однако применению подлежал «магистральный тариф». Организация обосновала это тем, что данный тариф включает стоимость передачи тепловой энергии по тепловым сетям.

В отношении ООО «РТК» возбудили антимонопольное дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции.