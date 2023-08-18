«Высокоточные комплексы» представили антиматериальную винтовку «Астарта»

На проходящем в Московской области форуме «Армия-2023» холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в состав госкорпорации «Ростех») представил новую антиматериальную крупнокалиберную снайперскую винтовку «Астарта».

«Впервые представлена широкой публике наша новая антиматериальная винтовка калибра 12,7 миллиметра "Астарта". По оценке наших специалистов, винтовку можно по совокупности характеристик назвать "убийцей" известной американской винтовки в этом классе Barrett M82»,— сообщили представители холдинга в ходе форума (цитата по «РИА Новости»).

В общей сложности планируется произвести около тысячи винтовок. Калибр 12,7 мм позволяет вести огонь по бронированным целям, а также пехоте в укрытиях. Создатели винтовки сообщают, что в первую очередь «Астарту» получат бойцы спецподразделений, а «массово в войсках она и не нужна».

Отмечается, что по своим тактико-техническим характеристикам «Астарта» превосходит 12,7-миллиметровую снайперскую винтовку ОСВ-96. Новая винтовка отвечает всем современным требованиям по эргономике и обладает необходимыми регулировками под антропометрические данные стрелка.

По словам создателей винтовки, винтовка «Астарта» на испытаниях показала уникальную точность. «Данная винтовка на наших первых тестах показала группы из пяти выстрелов 1,5 см, это уникально. С дистанции 100 м. Учитывая, что здесь калибр 12,7, это означает, что пуля влетала в одну дыру. Одна за другой»,— добавили в «Высокоточных комплексах».

«Одной из главных особенностей винтовки является ее надежность. Она изготовлена из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к различным внешним воздействиям. Благодаря этому оружие не подведет своего владельца даже в самых экстремальных условиях. Кроме того, винтовка снабжена продуманной системой глушителя, которая позволяет минимизировать звук выстрела и обеспечивает стрелку максимальную секретность»,— поясняют в холдинге.

Александр Кислов