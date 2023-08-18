В Новороссийске пожарные тушат крупное возгорание на грузовом терминале

На складе грузового терминала в Новороссийске произошел пожар на площади 1,3 тыс. кв. м, в течение полутора часов пожарные ликвидировали открытое горение, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю. Пострадавших нет, угрозы взрыва также нет, уточнили в МЧС.

По данным пожарных, на терминале загорелись деревянные поддоны для хранения грузов, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в 9:02. К ликвидации пожара привлекается 42 человека и 14 единиц техники. В Краснодарском крае действует высокий уровень пожарной опасности из-за сильной жары. В ГУ МЧС уточнили, что причины инцидента будут устанавливаться специалистами после полной ликвидации пожара.

Анна Перова, Краснодар