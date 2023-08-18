Новикомбанк рассказал о роли квалифицированных кадров в развитии отечественной промышленности

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации «Ростех», провел круглый стол на тему «Структурная трансформация: кадровый потенциал» в рамках деловой программы военно-технического форума «Армия–2023». В мероприятии приняли участие представители Минэкономразвития РФ, Ростеха, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Воронежских университетов, члены Воронежского «СоюзМаш России» и другие эксперты, которые обсудили роль подготовки квалифицированных кадров в развитии отечественной промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Земсков Фото: Константин Земсков

Участники круглого стола подчеркнули, что в современных социально–экономических условиях тема укрепления кадрового потенциала промышленности является ключевой. В связи с этим правительство проводит активную работу, направленную на повышение престижа инженерных профессий и стимулирование активной научной и производственной деятельности молодых специалистов.

Новикомбанк выделил поддержку кадров промышленности в отдельное приоритетное направление своей деятельности. В рамках этой работы была разработана уникальная для рынка программа поощрения для работников предприятий «Развитие». Участниками программы могут стать сотрудники промышленных предприятий — лидеры производства. Им предоставляются специальные льготные условия по ипотеке, а также по образовательному или потребительскому кредитам.

Новикомбанк запускает собственную льготную ипотеку для высококвалифицированных инженерных работников по аналогии с программой для IT–специалистов. Поддерживает и молодые кадры: школьников и студентов — инженеров будущего.

«Инструменты поддержки, разработанные банком для наших инженеров, — это крайне своевременная инициатива, учитывая проводимую Корпорацией политику по привлечению и удержанию инженерно-технических работников. Дополнительно мы видим значительный потенциал для банка в работе со студентами и преподавателями вузов — партнеров Корпорации, в том числе в рамках поддержки их проектной, исследовательской и научной деятельности в интересах Корпорации и ее организаций»,— отметила директор по управлению персоналом госкорпорации «Ростех» Юлия Цветкова.

Для раскрытия кадрового потенциала требуются синхронизированные усилия всех сторон — отрасли, образования и власти. Поэтому к обсуждению были приглашены представители холдингов, предприятий, ведущих инженерно–технических вузов, органов власти. С докладами выступили директор по управлению персоналом госкорпорации «Ростех» Юлия Цветкова, проректор НИУ ВШЭ Ирина Мартусевич, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин, директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Александр Молодцов и заведующий кафедрой Воронежского государственного технического университета, член Воронежского «Союзмаш России» Алексей Башкиров.

«Усиление кадрового потенциала промышленности — ключевой фактор формирования конкурентоспособной экономики. Сейчас на рынке труда ощущается острая нехватка молодых квалифицированных инженерно–технических работников. Чтобы решить данную проблему, необходимо наладить взаимодействие образовательных организаций с представителями реального сектора экономики. В такой синергии бизнес получит высококвалифицированных сотрудников, что позволит быстрыми темпами достичь поставленных целей по обеспечению технологического суверенитета страны»,— прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения «СоюзМаш России» Елена Георгиева.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. В 2023 году отмечает 30 лет со дня основания. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности: АКРА «А+(RU)», «Эксперт РА» «ruА+» и «НКР» АА-.ru со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Банк выступает официальным партнером деловых мероприятий форума-выставки «ГОСЗАКАЗ–2023», партнером Международного военно-морского салона «МВМС–2023». Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева — член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация «Ростех» — крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»