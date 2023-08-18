Орлов разрешил построить в южной части Екатеринбурга район на 25 тыс. человек

Глава города Алексей Орлов утвердил проект планировки, касающийся строительства жилого микрорайона на 25,2 тыс. жителей. Как указано на сайте городской администрации, строительство жилья хотят вести в границах ул. 2-й Новосибирской – Городской 1 (условное название) – Дивизионной – Предельной – Умельцев – Окружной.

Согласно документам, в Совхозном хотят построить многоэтажные дома переменной этажности, общей площадью жилья 757,7 тыс. кв. м. Кроме того, планируется строительство шести детских организаций на 550 мест, двух зданий общеобразовательных организаций на 1,1 тыс. мест, а также строительство нового корпуса школы № 55 на 1 тыс. мест. На территории хотят возвести поликлинику со стационаром, которая сможет принимать 300 человек в смену.

Построить микрорайон хотят в три очереди до 2035 года.

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