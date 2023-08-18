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30% домов в Ижевске готовы к началу зимы

В столице Удмуртии к началу зимнего периода готово 30% жилого фонда, сообщает пресс-служба администрации города. Всего к приему теплоносителя предстоит подготовить 3,5 тыс. многоквартирных домов.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Оставшимся МКД предстоит получить акты готовности не позднее 15 сентября. В частности, к этому времени необходимо провести качественную промывку и опрессовку внутридомовых систем отопления, проверить исправность приборов учета, погасить долги за потребленные ресурсы в предыдущий период и проверить состояние дымовых и вентиляционных каналов.

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