Осужденный адвокат оказался фигурантом нового уголовного дела

Советский районный суд Орска рассмотрит уголовное дело о покушении на мошенничество в сфере страхования и коммерческом подкупе. Одним из фигурантов дела стал ранее осужденный бывший председатель коллегии адвокатов Оренбургской области «Рим» Роман Василенок. Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2019 году адвокат был акционером ООО «Орский Хладокомбинат». Компания была зарегистрирована на женщину, «номинально назначенную директором» для «незаконного получения выгоды» от страховой компании АО «СОГАЗ», считает следствие.

Адвокат, неустановленные лица и директор экспертной организации, с которой сотрудничало АО «СОГАЗ», вступили в преступный сговор. Они инсценировали наступление страхового случая для получения возмещения в размере свыше 98 млн руб. Обвиняемые направили в страховую компанию подложные документы, якобы подтверждающие причиненный организации ущерб, установило следствие.

Кроме того, адвокат организовал передачу 5 млн руб. через директора экспертной организации и замначальника Управления инженерно-технической экспертизы. Последний контролировал расходы страховой компании. Деньги передавались за помощь в получении страховой выплаты ООО «Орский Хладокомбинат», а также прекращения проверки по факту возможного страхового мошенничества.

Деньги были переданы директору по экономической безопасности в офисе «СОГАЗ», однако после передачи в кабинет зашли сотрудники правоохранительных органов. В итоге страховка не была выплачена. Заседание суда по делу состоится 23 августа.

Ранее суд признал Романа Василенка и экс-сотрудника СУ СКР по региону Евгения Карякина виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Бывшего адвоката приговорили к трем годам колонии, Евгения Карякина — к двум годам и десяти месяцам. По данным следствия, они убедили предпринимателя передать им 5 млн руб. для освобождения от уголовной ответственности. Весной прошлого года суд смягчил им приговор, снизив срок наказания на полгода каждому.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Суд не учел смягчающие обстоятельства».