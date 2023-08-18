Осужденный адвокат оказался фигурантом нового уголовного дела

Советский районный суд Орска рассмотрит уголовное дело о покушении на мошенничество в сфере страхования и коммерческом подкупе. Одним из фигурантов дела стал ранее осужденный бывший председатель коллегии адвокатов Оренбургской области «Рим» Роман Василенок. Об этом сообщается на сайте суда.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По данным следствия, в 2019 году адвокат был акционером ООО «Орский Хладокомбинат». Компания была зарегистрирована на женщину, «номинально назначенную директором» для «незаконного получения выгоды» от страховой компании АО «СОГАЗ», считает следствие.
Адвокат, неустановленные лица и директор экспертной организации, с которой сотрудничало АО «СОГАЗ», вступили в преступный сговор. Они инсценировали наступление страхового случая для получения возмещения в размере свыше 98 млн руб. Обвиняемые направили в страховую компанию подложные документы, якобы подтверждающие причиненный организации ущерб, установило следствие.
Кроме того, адвокат организовал передачу 5 млн руб. через директора экспертной организации и замначальника Управления инженерно-технической экспертизы. Последний контролировал расходы страховой компании. Деньги передавались за помощь в получении страховой выплаты ООО «Орский Хладокомбинат», а также прекращения проверки по факту возможного страхового мошенничества.
Деньги были переданы директору по экономической безопасности в офисе «СОГАЗ», однако после передачи в кабинет зашли сотрудники правоохранительных органов. В итоге страховка не была выплачена. Заседание суда по делу состоится 23 августа.
Ранее суд признал Романа Василенка и экс-сотрудника СУ СКР по региону Евгения Карякина виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Бывшего адвоката приговорили к трем годам колонии, Евгения Карякина — к двум годам и десяти месяцам. По данным следствия, они убедили предпринимателя передать им 5 млн руб. для освобождения от уголовной ответственности. Весной прошлого года суд смягчил им приговор, снизив срок наказания на полгода каждому.
Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Суд не учел смягчающие обстоятельства».