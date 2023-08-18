Минимальный набор продуктов в Ростовской области с начала года подорожал на 8,2%

Стоимость минимального продуктового набора в Ростовской области в июле составила 5,6 тыс. руб. Это на 8,2% выше показателя декабря прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат.

По данным органа статистики, по сравнению с июнем текущего года в июле стоимость минимального продуктового набора в Ростовской области снизилась на 0,9%.

Рост цен на минимальный набор продуктов в этом году в Ростовской области оказался медленнее, чем в среднем по России (+9,2% по сравнению с декабрем 2022 года). Среди субъектов ЮФО наибольший рост с начала года зафиксирован в Краснодарском крае (9,8%).

Стоимость минимального набора продуктов питания является одним из показателей для анализа ценовых процессов в России. В его состав включено 33 наименования продовольственных товаров, в том числе мясо, масло, молоко, сыр, яйца, чай, хлеб, овощи и др.

Кристина Федичкина