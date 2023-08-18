Украина арестовала активы России и Белоруссии на сумму $2 млрд

Власти Украины арестовали или конфисковали российские и белорусские активы на сумму почти $2 млрд. Об этом сообщил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов. По его словам, арестованные активы идут на финансирование военных расходов.

«Включая те активы, которые находятся в управлении Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, — это более 70 млрд гривен ($1,915 млрд)»,— сообщил Олег Немчинов в эфире украинского телеканала «Рада».

Как рассказал министр, часть конфискованных активов передают украинской армии и силовым структурам, остальные — фонду госимущества. Биотопливо и аммиак продают с аукциона, а вырученные средства затем вкладывают в облигации — за счет них финансируются военные расходы.

В частности, на Украине арестованы или конфискованы Демуринский горно-обогатительный комбинат (по данным украинских властей, его бенефициарный владелец — российский бизнесмен Михаил Шелков), активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, а также трех российских банков. В совокупности арестованы более 3,5 тыс. объектов жилой недвижимости, почти 4 тыс. объектов нежилой недвижимости.

По словам Олега Немчинова, процесс конфискации имущества идет достаточно медленно. Это обусловлено тем, что украинские власти хотят соблюсти все юридические процедуры, поскольку после окончания военных действий владельцы активов могут обратиться в суд.

Анастасия Ларина