В Челябинске возбуждено дело после смертельного ДТП с тремя автомобилями

Следственный отдел по расследованию ДТП УМВД России по Челябинску возбудил уголовное дело по факту дорожной аварий с тремя пострадавшими, один из которых погиб. Ход расследования проконтролирует прокуратура города, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 19 часов 17 августа в Металлургическом районе. 52-летний водитель автомобиля koda Octavia, двигаясь по второстепенной дороге, на нерегулируемом перекрестке улиц Молодежной и Винницкой столкнулся с Toyota Vista, двигавшимся по Винницкой. Автомобиль японской марки отбросило на во встречный Renault Sandero. Затем в неуправляемом состоянии Toyota наехала на бордюрный камень, выехала за пределы проезжей части вправо и совершила столкновение с электроопорой, после чего опрокинулась.

В результате ДТП 19-летний пассажир Toyota скончался в медицинском учреждении от полученных ран. 35-летний водитель и 27-летний пассажир этой машины доставлены в больницу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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