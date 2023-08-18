Кассовые сборы кубанских театров в 2023 году удвоились

Кубанские театры сообщили «Ъ-Кубань» о росте выручки по итогам семи месяцев 2023 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Так, сборы Краснодарского творческого объединения «Премьера» им. Л. Г. Гатова более чем в два раза превысили аналогичный показатель прошлого года. «С января по апрель 2022 года действовало ограничение на посещаемость, зал музыкального театра заполнялся до 40%. Только с открытием нового театрального сезона в августе 2022 года театр смог работать в полную силу»,— рассказал генеральный директор и художественный руководитель «Премьеры» им. Л. Г. Гатова Алексей Львов-Белов. Он добавил, что выручка от реализации театральных билетов в 2022 году в сравнении с пандемийным 2021-м увеличилась на 195,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Зубкова, Музыкальный театр ТО «Премьера» им. Л. Г. Гатова, Татьяна Зубкова Фото: Татьяна Зубкова, Музыкальный театр ТО «Премьера» им. Л. Г. Гатова, Татьяна Зубкова

За январь—июль текущего года удвоились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и сборы краснодарского Молодежного театра. «В 2022 году мы вышли на показатели допандемийного 2019 года, а в текущем значительно их превысим»,— уверен директор Молодежного театра КМТО «Премьера» Николай Табашников.

Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького также в этом году удвоил сборы — выручено 64 млн руб. против 36 млн руб. за аналогичный период прошлого года. По итогам 2022 года театр от продажи билетов собрал свыше 73 млн руб., что более чем в два раза превышает выручку 2021 года (33 млн руб.).

Менее значительный рост отмечают муниципальные театры. В МАУК «Театр драмы и комедии» (Армавир) за семь месяцев выручка год к году выросла на 28%. Показатели прошлого года на 146% превысили сборы 2021-го. МБУК «Туапсинский театр юного зрителя» за первое полугодие выручил 1,36 млн руб., что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 30% — позапрошлого.

По словам экспертов, кроме снятия пандемийных ограничений, большую роль в поддержке посещаемости театров сыграл запуск правительственного проекта «Пушкинская карта». «Краснодарский край является активным участником программы по социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры "Пушкинская карта". На Кубани к этой программе присоединилось более 300 учреждений культуры. По показателям, а также по количеству оформленных карт Кубань продолжает удерживать лидирующие позиции среди других регионов и первое место в Южном Федеральном округе»,— рассказали «Ъ-Кубань» в министерстве культуры Краснодарского края.

Проект не только ввел тренд на посещение культурных мероприятий, но и способствовал омоложению аудитории. «Процент билетов, приобретенных по "Пушкинской карте", от общего количества зрителей составляет 33%»,— отмечают в пресс-службе Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького.

Маргарита Синкевич

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