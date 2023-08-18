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Таможенники Татарстане выявили три случая ввоза меда без этикеток

Татарстанские таможенники выявили в казанском аэропорту три случая ввода меда в пластиковых бутылках без заводских этикеток, что запрещено, согласно решении комиссии Таможенного союза. Об этом сообщает пресс-служба таможни региона.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Можно лишь ввозить мед в заводской упаковке весом до 5 кг включительно на одного человека, но только при условии благополучной эпизоотической обстановки в стране-производителе товара и в стране вывоза.

«Ветеринарно-санитарные меры предприняты в целях охраны территории от заноса возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животного, и недопущению оборота продукции, опасной в ветеринарно-санитарном отношении»,— уточнили в ведомстве.

"Ъ-Казань"

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