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Экс-руководитель ЗиДа задолжал своему шурину 2,7 млн рублей

Стала известна сумма задолженности экс-руководителя завода Дзержинского Егора Заворохина, признанного на днях банкротом, перед своим шурином. В суд с заявлением о признании господина Заворохина несостоятельным обратился брат его жены Сергей Федорец. Общая сумма задолженности составила около 2,7 млн руб., свидетельствует определение суда.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В обосновании заявления господина Федорца о признании господина Заворохина банкротом говорится, что у экс-руководителя ЗиД перед ним имеется задолженность по кредитному договору. По расчету господина Федорца, общая задолженность должника составляет 2 773 501,02 руб., в том числе 2 646 328,80 руб. основного долга, 125 110,28 руб. процентов за пользование кредитом, 2 061,94 руб. штрафных санкций.

В 2019 году господин Заворохин был осужден на шесть с половиной лет за хищение имущества ЗиД. В настоящее время он отбывает наказание в СИЗО №1 в Перми. В ходе предварительного следствия и суда осужденный отрицал свою вину. 14 августа 2023 года арбитражный суд края признал господина Заворохина несостоятельным.

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