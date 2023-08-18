Балаковские журналисты проконтролировали радиационную обстановку

Балаковские журналисты приняли участие в оперативном контроле радиационной обстановки на местности. Мероприятие прошло совместно со специалистами Балаковской АЭС.

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Участники посетили несколько районов города и с помощью дозиметрического прибора выяснили уровень радиационного фона. Он оказался на уровне в среднем 0,09 мкЗв, что совпадает с данными на табло, размещенными по городу, и на сайте радиационной обстановки на предприятиях "Росатома". Этот показатель даже ниже природных, характерных для средней полосы.

Также Балаковская АЭС представила отчет по экологической безопасности за 2022 год. Проанализировав его, стало ясно, что деятельность атомной станции не только соответствует всем требованиям санитарно-гигиенического и природоохранного законодательства, но и имеет тенденцию к снижению.

Суммарно на охрану окружающей среды Балаковская АЭС в 2022 году вложила 186 млн 613 тысяч рублей. Средства были направлены на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата, защиту земель, сохранение биоразнообразия, охрану природных территорий и другие сферы.

Журналисты получили печатную версию отчета, а электронный вариант находится в открытом доступе на официальном сайте "Росэнергоатома".

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Справка:

Одним из приоритетов президента РФ и профильных ведомств является повышение эффективности управления природными ресурсами. Крупные отечественные компании уделяют большое внимание реализации проектов в сфере рационального природопользования. Госкорпорация "Росатом", производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к "зеленой" экономике. Атомщики проводят модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляют сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды.

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