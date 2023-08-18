В Карталах суд рассмотрит дело о контрабанде пиломатериалов на 16 млн рублей

Уральская транспортная прокуратура передала в Карталинский городской суд уголовное дело о незаконном вывозе пиломатериалов стоимостью более 16 млн руб. Фигурантом выступает жительница Тавды (Свердловская область), обвиняемая в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Об этом сообщают в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ

Как считает следствие, жительница Тавды организовала незаконный вывоз стратегически важных ресурсов в Казахстан и Кыргызстан. Для этого она, в обход таможенных правил, указала недостоверные сведения о происхождении товара. Впоследствии она незаконно вывезла пиломатериалы хвойных пород объемом более 1,2 тыс. куб. м, стоимостью свыше 16 млн руб.

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