Жители Башкирии построили на 6% больше жилья, чем в прошлогоднем периоде

С января по июль в Башкирии введено 1,76 млн кв. м жилья, это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил на своей странице в Telegram-канале премьер-министр республики Андрей Назаров. Из них 1,2 млн кв. м жилья введено населением, что на 6,1% больше, чем в 2022 году.

По итогам семи месяцев Башкирия по вводу жилья занимает девятое место в стране и второе среди регионов ПФО, отметил господин Назаров.

По его словам, «это стало возможно благодаря участию в федеральных программах по стимулированию жилищного строительства, поддержке со стороны государства и развитию льготного ипотечного кредитования». Кроме того, в республике «активно ведется работа по цифровизации строительной отрасли, что существенно сокращает число административных процедур, которые проходят застройщики»,— подчеркнул премьер-министр.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте