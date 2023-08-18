Сумма средств на счетах татарстанцев в банках выросла до 829 млрд рублей

На начало июля этого года сумма средств, которые татарстанцы хранят на своих счетах в банках, составила 829 млрд руб., что на 20% больше, чем за год до этого. При этом сюда не входят средства на эскроу-счетах. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения — Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

При этом подавляющее большинство всех средств, которые татарстанцы хранят в банках, приходится на вклады в рубли. Это 90% денег, или 745 млрд руб. В остальных случаях речь идет об иностранной валюте.

"Ъ-Казань"