Краевое УФАС выявило 221 нарушение при проведении закупок за первое полугодие 2023 года

На сайте пермского управления федеральной антимонопольной службы появилась информация об итогах работы органа власти за шесть месяцев 2023 года. За это время УФАС выявило 221 нарушение требований законодательства, а также наложило штрафы на сумму 2,7 млн руб.

В антимонопольный орган поступило 373 жалобы на действия заказчиков аукционных и конкурсных комиссий, из них 161 жалоба признана обоснованной и обоснованной в части. По результатам рассмотрения жалоб выдано 136 предписаний.

УФАС отметило также, что за первое полугодие 2023 года поступило 199 обращений заказчиков о включении информации о подрядчиках в реестр недобросовестных поставщиков. В реестр включена информация о 67 участниках, уклонившихся от подписания контракта, либо контракт с ними расторгнут в одностороннем порядке.