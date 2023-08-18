В селе Верхотор в Башкирии создадут общественное пространство за 95 млн рублей

В Ишимбайском районе на территории бывшего Верхоторского медеплавильного завода, являющегося памятником промышленной кирпичной архитектуры дореволюционной России, создадут общественное пространство.

Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, площадь комплекса Верхоторского медеплавильного завода составляет 6 га, из них планируют благоустроить 2,2 га. Здесь создадут несколько площадок, объединенных сетью прогулочных дорожек, у пруда установят пирс, павильон с туалетом, комнатой матери и ребенка, сделают оборудованные спуски к воде, пляж с лежаками. У территории медеплавильного завода построят визит-центр и торговые ряды для ярмарок. Рядом появятся детская игровая зона, качели, скейт-парк. В ансамбль проекта также войдет действующая площадка для игры в теннис. Кроме того, планируется оборудовать у исторического моста через реку Тор 1855 года амфитеатр и сцену, смотровую площадку с видом на Богородице-Казанский храм.

Проект под названием «Верхотор – театр времен» победил на всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды и получил грант в размере 65,8 млн руб. Еще 25 млн руб. направит республика, 4 млн руб. составят средства из внебюджетных источников. Проект подготовили специалисты Института развития городов Башкортостана, архитектурного бюро «Ахмадуллин-Аркитектс» и администрации Ишимбайского района.

«Теперь эта территория станет новой точкой притяжения для туристов. Отсюда до села Воскресенского в Мелеузовском районе, где находится еще один наш медеплавильный завод и важный туристический объект, всего 6 км. И в этом году дорогу между ними мы заасфальтируем», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Верхоторский медеплавильный завод основали в XVIII веке симбирские купцы Иван Твердышев и Иван Мясников, которые выкупили земли у башкир. Предприятие работало до 1913 года. В 2020 году село Верхотор получило статус исторического поселения.

Влада Шипилова

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