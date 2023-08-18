Сотрудники филиала «ПМУ» готовятся к Пермскому марафону

Сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми готовятся к Пермскому марафону, который пройдет в краевой столице 2 и 3 сентября. Компания «Уралхим» выступает генеральным партнером спортивного праздника и вместе с беговым сообществом «УралхимRunFactory» организует бесплатные подготовительные тренировки для всех желающих.



На данный момент на Пермский марафон зарегистрировались более 10 тыс. человек. Филиал «ПМУ» на главном спортивном событии региона представят более 30 сотрудников. Большинство бегунов выбрали дистанцию 10 км – на нее заявились 12 человек.

Тренировки проходят по средам в 19:30 и по субботам в 10:00 на пермской набережной. Их проводит профессиональный тренер.Каждая тренировка рассчитана примерно на 90 минут. Она включает разминку, легкую пробежку, специальные беговые упражнения. По средам участников ждут интервальные тренировки, по субботам – бег на длинные дистанции.

Посетить занятиялюбой желающий может бесплатно, необходимо лишь зарегистрироваться в приложении «УралхимRunFactory». Скачать его можно в магазинах приложений: AppStore, PlayMarket и AppGallery. Любые интересующие вопросы можно задать в чате сообщества.

Справка Проект «УралхимRunFactory» был запущен в октябре 2022 года в Москве, а в феврале 2023 года – на территории Пермского края. Сейчас у него есть филиалы в десяти городах, среди них – Пермь, Березники и Соликамск.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь