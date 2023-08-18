Россия хочет импортировать бегемотов и жирафов из Лимпопо и Гаутенга

Россельхознадзор намерен обсудить с коллегами из Южно-Африканской Республики (ЮАР) возможность импорта для зоопарков в России бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов из охотничьих заказников ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Patrice Correia / Biosphoto / AFP Фото: Patrice Correia / Biosphoto / AFP

Российская сторона также попросила коллег из ЮАР предоставить развернутые сведения о распространении на территории страны таких болезней, как ящур, африканская чума свиней, птичий грипп и др. Кроме того, ЮАР по просьбе России должна сформировать перечень предприятий, заинтересованных в поставках по каждому виду животноводческой продукции. После этого, уточнили в пресс-службе, стороны обсудят условия импорта мясной продукции, а также диких животных из ЮАР.

Самый большой российский зоопарк находится в Ярославле (120 га). На втором месте — зоопарк Ростова (98,2 га), третьим идет зоопарк Новосибирска (60 га), четвертый — Московский (21 га). Всего ярославском зоопарке представлено свыше 2,5 тыс. животных.

Милена Костерева