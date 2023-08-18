В Рыбинске пройдет фестиваль славянской исторической реконструкции

26 августа в Рыбинске состоится культурно-исторический ролевой фестиваль «Славянский мир. Тени прошлого», сообщает администрация города. Фестиваль пройдет в Переборском парке с 11:00 до 19:45.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники фестиваля исторической реконструкции в Рыбинске

Фото: Администрация Рыбинска Участники фестиваля исторической реконструкции в Рыбинске

Фото: Администрация Рыбинска

Зрителей ждут выступления клубов военно-исторической реконструкции, мастер-классы по старинным ремеслам, концерты фольклорных коллективов, дегустация исторической кухни и дефиле национальных костюмов «Хожу в русском».

Фестиваль пройдет второй раз, организатором выступает АНО «Историческая россыпь "Ярославия"» . В фестивале примут участие военно-исторические клубы Ярославской области, Вологды, Костромы, Иванова, Москвы и Подмосковья. В ходе фестиваля состоятся турниры по лапте, стрельбе из лука, бои на тямбарах и соревнованиями по скандболу — средневековому регби. В течение всего дня будут работать фотозоны, торговля авторскими сувенирами и изделиями ручной работы.

Антон Голицын