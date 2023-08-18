Зрителя потянуло на драму

Сборы театров Краснодарского края за семь месяцев 2023 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года удвоились. Главными причинами стали отмена пандемийных ограничений, а также запуск и развитие проекта «Пушкинская карта». Представители культурных учреждений Кубани отмечают омоложение публики и утверждают, что в обществе формируется тренд на культуру и интеллектуальное искусство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.dram-teatr.ru Фото: www.dram-teatr.ru

За семь месяцев 2023 года сборы Краснодарского творческого объединения «Премьера» им. Л. Г. Гатова более чем в два раза превысили аналогичный показатель прошлого года. «С января по апрель 2022 года действовало ограничение на посещаемость, зал музыкального театра заполнялся до 40%. Только с открытием нового театрального сезона в августе 2022 года театр смог работать в полную силу»,— рассказывает генеральный директор и художественный руководитель «Премьеры» Алексей Львов-Белов. Он добавляет, что выручка от реализации театральных билетов в 2022 году в сравнении с пандемийным 2021-м увеличилась на 195,9%.

За январь—июль этого года удвоились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и сборы краснодарского Молодежного театра. «В 2022 году мы вышли на показатели допандемийного 2019 года, а в текущем значительно их превысим»,— уверен директор учреждения Николай Табашников.

Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького также в этом году удвоил сборы — выручено 64 млн руб. против 36 млн руб. за аналогичный период прошлого года. По итогам прошлого года театр от продажи билетов собрал свыше 73 млн руб., что также более чем в два раза превышает выручку 2021 года (33 млн руб.).

Менее значительный рост отмечают муниципальные театры. В армавирском Театре драмы и комедии за семь месяцев выручка год к году выросла на 28%. А показатели прошлого года на 146% превысили сборы 2021-го.

Туапсинский театр юного зрителя за первое полугодие выручил 1,36 млн руб., что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 30% — позапрошлого.

Представители культурных учреждений утверждают, что стоимость билета за год практически не изменилась, рост соответствует темпам инфляции. Так, в Краснодарском театре драмы сказали, что за последние несколько лет посещение спектакля подорожало не более чем на 10–15%.

Культуру на карту

По словам экспертов, кроме снятия пандемийных ограничений, большую роль в поддержке посещаемости театров сыграл запуск правительственного проекта «Пушкинская карта». «Краснодарский край является активным участником программы по социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры "Пушкинская карта". На Кубани к этой программе присоединилось более 300 учреждений культуры. По показателям, а также по количеству оформленных карт Кубань продолжает удерживать лидирующие позиции среди других регионов и 1-е место в Южном федеральном округе»,— рассказывают в министерстве культуры Краснодарского края.

Проект не только ввел тренд на посещение культурных мероприятий, но и способствовал омоложению аудитории. «Процент билетов, приобретенных по "Пушкинской карте", от общего количества зрителей составляет 33%»,— отмечают в пресс-службе Краснодарского театра драмы.

Большая часть публики драмтеатра составляют люди в возрасте от 25 до 40. «Но это не значит, что зрители другой возрастной категории не найдут для себя спектакля по душе. Так, например, у подростков повышенным интересом пользуются спектакли "Снегурочка" и "Алые паруса". А для более консервативной публики у нас есть спектакли "Ханума", "Горе от ума", "Слуга двух господ", "Маскарад"»,— сообщают в пресс-службе культурного учреждения.

По словам Алексея Львова-Белова, большую часть аудитории «Премьеры» им. Л. Г. Гатова традиционно составляют женщины 40–50 лет. Однако благодаря проекту «Пушкинская карта» в последнее время публика стала более разнообразна как в отношении половой принадлежности, так и по возрасту. «Молодежь приобщается к посещению учреждений культуры, что в дальнейшем формирует привычку каждую неделю ходить в концертные залы и в театры, это становится неотъемлемой частью их жизни»,— считает господин Львов-Белов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молодежный театр КМТО «Премьера»

Фото: Марина Богдан Молодежный театр КМТО «Премьера»

Фото: Марина Богдан

В Молодежном театре зрелое поколение любит «Чудиков», школьников можно часто увидеть на «Мертвых душах», а молодые люди предпочитают «Афазию». «Но в целом же наш театр не про сегрегацию. Мы стараемся делать спектакли такими, чтобы каждый мог в них найти что-то для себя, и стар и млад, как говорится»,— подчеркивает Николай Табашников.

В Армавирском театре драмы и комедии наибольшей популярностью пользуются спектакли «Собачье сердце» по повести М. Булгакова, «Любовь и Голуби», а также постановки для детей «Рикки-Тикки-Тави» и «Синдбад-мореход».

Директор Туапсинского театра юного зрителя Светлана Позолотина рассказала, что в прошлом сезоне хорошо продавались спектакли, деньги на которые были выделены по федеральном партийному проекту Единой России «Театры малых городов»: «Кошкин дом», «Маленький принц», «Кентервильское привидение», «Конец игры», «Не все коту масленица». Большой популярностью пользовалась постановка «Буратино». Их ставили приезжие режиссеры. «Так же хорошо идут муниципальные спектакли, поставленные штатными режиссерами, "Пиковая дама", "Дюймовочка", "Белоснежка"»,— отметила госпожа Позолотина.

Тренд на интеллектуальное искусство

Руководители культурных учреждений Краснодарского края отрицают связь подъема спроса на театральное искусство с кризисом киноиндустрии. «Кино — это такое мероприятие, куда люди идут за другими ощущениями, другим зрелищем, за другим комфортом. И я сомневаюсь, что зрители, которые не пошли по каким-то причинам в кинотеатр, в качестве альтернативы выбрали именно музыкальный театр. Все-таки это далеко стоящие друг от друга сферы искусства»,— считает Алексей Львов-Белов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театр Балета Юрия Григоровича КТО «Премьера» им. Л. Г. Гатова

Фото: Татьяна Зубкова Театр Балета Юрия Григоровича КТО «Премьера» им. Л. Г. Гатова

Фото: Татьяна Зубкова

По его словам, более значительную роль сыграла общая тенденция на то, что люди начинают интересоваться выставками, спектаклями и концертами. «Появляется желание увидеть что-то красивое, прикоснуться к высокому»,— утверждает гендиректор «Премьеры» им. Л. Г. Гатова.

С экспертом соглашаются и в краснодарском драмтеатре. «Если ранее был заметен повышенный интерес к комедийным постановкам, то сейчас абсолютно точно можно сказать, что зрителям интересны тонкие, интеллектуальные спектакли»,— добавляют в пресс-службе культурного учреждения.

Особой популярностью у зрителя Творческого объединения «Премьера» им. Л. Г. Гатова пользуются балетные спектакли по произведениям Петра Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик»; «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева; «Спартак» Арама Хачатуряна. «Если мы говорим про современную хореографию, то это "Мастер и Маргарита", "Анна Каренина". Из опер — "Травиата" Джузеппе Верди и недавние наши премьеры — "Борис Годунов" Модеста Мусоргского и "Иоланта" Петра Ильича Чайковского. Из оперетт могу выделить "Мистера X" Имре Кальмана»,— рассказывает Алексей Львов-Белов.

Он отмечает, что на джазовых концертах публика изменилась и качественно — она помолодела, и количественно — практически все джазовые концерты и фестивали проходят с аншлагом. «Что касается кубанского зрителя, то он достаточно консервативен, во всяком случае в музыкальных жанрах. Ему интересно что-то более традиционное, хотя мы не чужды творческих экспериментов»,— говорит Алексей Львов-Белов.

Нерентабельный небизнес

По словам Николая Табашникова, традиционный русский репертуарный театр невозможен без государственной поддержки. «Иначе бы театр все издержки перекладывал на своего зрителя, и сомневаюсь, что у нас были бы аншлаги с условной стоимостью билета в 15 тыс. руб. В России, в том числе в Краснодаре, есть примеры частных театров, которые справляются без государственной поддержки. И это хорошие, прекрасные коллективы, имеющие в своем репертуаре замечательные спектакли. Но эти театры не могут себе позволить очень многого, что есть у государственных театров»,— поясняет господин Табашников.

По его словам, нередко частные театры держатся на энтузиазме их основателей и участников, которым приходится совмещать с десяток должностей и буквально жить в своих театрах. «Недавняя пандемия — очень показательный пример: государство помогло и поддержало гостеатры, а частные выплывали сами»,— констатирует руководитель. Он добавляет, что государство является учредителем главных театров региона и производит прямое финансирование уставной деятельности культурных учреждений.

В министерстве культуры Краснодарского края рассказали, что за счет бюджета финансируется создание новых постановок, укрепление материально-технической базы, в том числе техническое оснащение детских и кукольных театров, проведение капитальных ремонтов, а также оплата коммунальных расходов учреждений и выплата заработной платы коллективам.

«Уровень поддержки наших театров со стороны министерства из года в год неуклонно растет. Также необходимо отметить, что благодаря национальному проекту "Культура" в этом году звуковое и световое оборудование получили три государственных театра: Краснодарский театр драмы, Краснодарское творческое объединение "Премьера" и Театр Защитника Отечества»,— сообщили в ведомстве.

Директор Краснодарского театра драмы Максим Секачев считает, что миссия искусства и учреждений культуры заключается в том, чтобы облагораживать и делать человека выше и лучше, чем он был вчера. «И, конечно, перед государственными учреждениями культуры не стоит задача на первое место выносить прибыть и выручку. В противном случае мы были бы вынуждены устанавливать высокую стоимость на билеты и театр становился бы доступным только для небольшого количества публики, которая смогла бы себе это позволить»,— поясняет господин Секачев. Он отмечает, что благодаря поддержке государства в виде субсидий и государственного задания театры имеют возможность формировать гибкую ценовую политику и оставаться доступным видом искусства.

«Безусловно, у нас как у учреждения культуры есть планы по заполняемости зрительного зала по росту доходов, но все-таки наша миссия — дарить вечное и настоящее нашим зрителям»,— говорит руководитель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького Фото: Пресс-служба Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького

При этом драмтеатр успешно справляется с зарабатыванием денег. «На каждый рубль, выделенный государством, мы зарабатываем 70 копеек, и это самый высокий показатель среди бюджетных учреждений культуры Краснодарского края»,— сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Алексей Львов-Белов отмечает, что репертуарные театры, особенно музыкальные,— это очень дорогой вид искусства. «Если наше огромное творческое объединение, в котором работает около 800 человек, содержать на коммерческой основе, тогда цены на билеты были бы в разы выше. У нас только в оркестре работает около 100 человек, примерно столько же в хоре, солисты и балет. В нашем объединении работают под одной крышей два театра и три концертных коллектива. Мы не сможем существовать без поддержки государства»,— говорит господин Львов-Белов.

Спрос на актеров растет

С начала года на hh.ru размещено более 150 вакансий в Краснодарском крае для актеров. Более половины предложений от работодателей (55%) приходится на Краснодар. Количество вакансий год к году увеличилось на 20%.

Руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова пояснила, что под названием вакансии «актер» могут скрываться самые разные специалисты: актеры-аниматоры, артисты для квестов, кулинарных шоу, ведущие, актеры массовки, статисты для съемок клипов и другие специалисты. По словам эксперта, чаще всего актеров в Краснодарском крае ищут и приглашают на работу компании из сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, культуры и искусства, услуг для населения, а также маркетинга, СМИ и продюсирования.

Средний диапазон зарплат на Кубани, согласно сервису «Люди в цифрах», составляет 43–120 тыс. руб., что превышает показатели прошлого года, когда предлагали зарплату 35–60 тыс. руб. Минимальные предложения начинаются от 5 тыс. руб., речь идет о разовых акциях — участии в съемках рекламы, а также в короткой анимации. Максимальные зарплаты начинаются от 80 тыс. руб. и выше. Как правило, это постоянная или длительная проектная занятость.

«Индекс конкуренции или количество резюме на место — более 8, это значит, что дефицита актеров на Кубани не наблюдается, скорее наоборот»,— отмечает Екатерина Никифорова.

Эксперт рассказала, что 28% соискателей сообщают, что они только встали на актерский путь и совсем не имеют опыта, каждый третий (32%) указывает, что имеет опыт от одного до шести лет, есть и профи с опытом от шести лет — 40%. «Среди соискателей есть как профессионалы с актерским образованием, так и любители (бухгалтеры, электромеханики, медики и не только), которые ищут подработку и/или возможность попасть на сцену ли же под объектив видеокамеры»,— добавляет госпожа Никифорова.

Однако руководители культурных учреждений говорят о нехватке артистов. В первую очередь это касается муниципальных театров. Например, в Армавирском театре драмы и комедии в основном работают приезжие актеры из других регионов. «В этом сезоне труппа пополнилась тремя актерами, двое из которых приехали из Уфы»,— рассказали в театре. В краевых театрах отмечают, что молодежь ежегодно пополняет труппу театров, а вот опытных актеров не хватает.

Испытывают театры дефицит и других специалистов. Туапсинскому ТЮЗу нужны гример-постижер, заведующий труппой, звукооператор и осветитель. «Их у нас по одному, и это плохо, так как мы не можем одновременно быть на выезде и стационаре, и если заболеет, то тогда срыв работы. Кроме того, очень нужна швея в пошивочный цех, там один человек шьет все костюмы и ухаживает за ними, в административный состав нужна единица»,— рассказывает Светлана Позолотина.

Алексей Львов-Белов подчеркивает, что для дальнейшего развития театрального искусства необходимо, чтобы учебные заведения, которые готовят музыкантов, актеров, художников, сосредоточили свое внимание на подготовке и таких кадров, как художник-декоратор, заведующий постановочной частью, звукооператор, осветитель. «Эти профессии сейчас очень дефицитные, и данная кадровая проблема проявляется в масштабах всей страны»,— утверждает художественный руководитель творческого объединения.

По словам экспертов, среди культурных учреждений Краснодарского края наблюдается высокая конкуренция. «На одной только улице Красной находится много мощных концертно-зрелищных учреждений. И творческий потенциал всех учреждений весьма впечатляет. Такая конкурентная среда заставляет нас усерднее работать, понимая, что к культуре и искусству здесь относятся всерьез»,— говорит Алексей Львов-Белов.

«Нет культуры — нет будущего»,— напоминает Николай Табашников. Руководитель высоко оценивает перспективы развития театрального искусства на Кубани. «И появление частных театров, и полные залы в государственных это подтверждают. Потребность у людей в театральном искусстве на данный момент выше, чем вместимость зрительных залов. Это, безусловно, стимулирует развитие отрасли»,— уверен господин Табашников.

Маргарита Синкевич

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram