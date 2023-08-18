Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Интерес к аренде спецтехники вырос на 27,2% в Удмуртии

По итогу семи месяцев 2023 года в Удмуртии предложений по аренде спецтехники стало больше на 7,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос вырос на 27,2%, сообщает пресс-служба Авито Спецтехника

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, самым предлагаемым типом спецтехники в аренду стал грузовой транспорт, на долю которого пришлось 17,9% от всех размещенных объявлений. Вторую строчку в рейтинге заняла подъемная техника — 15,3%, третью — дорожно-строительная техника (15,1%).

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...