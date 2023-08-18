Аренда малогабаритных квартир в Ростове за год подорожала на 27%

В Ростове в августе средняя стоимость аренды квартир площадью до 32 кв. м превысила 18 тыс. руб. За год показатель вырос на 27,1%. Такие данные при анализе рынка получили аналитики портала «Мир квартир».

В среднем по стране ставка выросла на 10,5% до 16 тыс. руб. Самые дорогие малогабаритки сдают в Москве (37,6 тыс. руб), Сочи (35,5 тыс. руб.), Якутске (27, 3 тыс.), Хабаровске (24 тыс. руб.) и Московской области (23,9 тыс. руб.).

Самые дешевые квартиры предлагают в Пензе (8,9 тыс. руб.), Оренбурге (10,3 тыс. руб.), Саранске (10,5 тыс. руб), Брянске (10,6 тыс. руб.) и Тольятти (11,4 тыс. руб.).

«Год назад городов с арендными квартирами по средней цене менее 10 тыс. руб. в нашем списке было пять, сейчас остался всего один. Аренда дорожает год от года, и раскручивающаяся инфляция только способствует этому процессу»,— пояснил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко, его слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина