Президент РФ наградил врача челябинского областного перинатального центра

Заведующий отделением челябинского областного перинатального центра Юрий Шумаков удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Награда присвоена Юрию Шумакову за «заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу». Врач руководит в перинатальном центре отделением ультразвуковой диагностики, имеет высшую квалификационную категорию. Юрий Шумаков работает в медицине более 30 лет.

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