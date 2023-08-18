Следствие проверяет обстоятельства отравления отдыхающих в санатории

По факту госпитализации гостей санатория в Сочи следственное управление СКР по Краснодарскому краю организовало проверку, сообщает ведомство. Проверка проходит совместно со специалистами Роспотребнадзора.

По данным краевого следственного управления, в Лазаревском районе Сочи в одном из санаториев проживает группа детей вместе с тренером и сопровождающими. После посещения бассейна несколько отдыхающих почувствовали признаки отравления, в связи с чем обратились за медицинской помощью и были госпитализированы. Угрозы их жизням нет, сообщили в управлении СКР.

Анна Перова, Краснодар