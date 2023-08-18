В Татарстане психиатра-нарколога осудят за получение взятки

В Татарстане перед судом предстанет 49-летний психиатр-нарколог. Его обвиняют в получении взятки, передает пресс-служба управления СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Следствие считает, что осенью прошлого года на учет в медучреждение, где трудился психиатр, поставили 38-летнего местного жителя, начав за ним диспансерное наблюдение, обвиняемый же стал требовать у мужчины 40 тыс. руб. за уменьшение срока наблюдения и неотправку данных о пациенте в компетентные органы. Тот средства передал через медсестру, которая выступила посредником, уточнили в СКР. По такой же схеме обвиняемый пытался получить деньги у супруги потерпевшего, но та обратилась к правоохранителям.

Ранее в Татарстане была осуждена медсестра, которая выступала в качестве посредника по данному делу.

"Ъ-Казань"