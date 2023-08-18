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Глава Татарстана прибыл в Ульяновскую область

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов приехал в Ульяновскую область с рабочим визитом. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Вместе с губернатором Алексеем Русских глава Татарстана отправился в Димитровград и посетил ГНЦ НИИАР. На объекте он ознакомился со строительством Многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах.

Также главы двух регионов встретились с участниками Российских студенческих отрядов из Татарстана. Кроме того, Рустам Минниханов посетил вместе с Алексеем Русских предприятие по производству детских игрушек «Полесье ДГ».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин посетил с рабочим визитом столицу соседней с Ульяновской Самарской области. Он побывал на ряде производственных площадок.

Георгий Портнов

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