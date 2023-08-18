Глава Татарстана прибыл в Ульяновскую область

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов приехал в Ульяновскую область с рабочим визитом. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Вместе с губернатором Алексеем Русских глава Татарстана отправился в Димитровград и посетил ГНЦ НИИАР. На объекте он ознакомился со строительством Многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах.

Также главы двух регионов встретились с участниками Российских студенческих отрядов из Татарстана. Кроме того, Рустам Минниханов посетил вместе с Алексеем Русских предприятие по производству детских игрушек «Полесье ДГ».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин посетил с рабочим визитом столицу соседней с Ульяновской Самарской области. Он побывал на ряде производственных площадок.

Георгий Портнов