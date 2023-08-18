Глава Татарстана прибыл в Ульяновскую область

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов приехал в Ульяновскую область с рабочим визитом. Об этом сообщает региональное правительство.
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
Вместе с губернатором Алексеем Русских глава Татарстана отправился в Димитровград и посетил ГНЦ НИИАР. На объекте он ознакомился со строительством Многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах.
Также главы двух регионов встретились с участниками Российских студенческих отрядов из Татарстана. Кроме того, Рустам Минниханов посетил вместе с Алексеем Русских предприятие по производству детских игрушек «Полесье ДГ».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин посетил с рабочим визитом столицу соседней с Ульяновской Самарской области. Он побывал на ряде производственных площадок.