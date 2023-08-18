Выбравшие денежную компенсацию льготники в Удмуртии могут восстановить право на НСУ

Жители Удмуртии, выбравшие денежную компенсацию, могут восстановить право на получение набора социальных услуг за счет федерального бюджета. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, сделать это необходимо не позднее 1 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В частности, для этого нужно подать заявление в отделение социального фонда России. Набор социальных услуг включает бесплатное получение препаратов, изделий медицинского назначения и продуктов лечебного питания по рецептам врача, санаторно-курортное лечение, а также проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения.

В настоящее время право на получение федеральной государственной помощи имеют 121 096 жителей Удмуртии, однако сохранили их около 30 тыс. человек. Остальная часть «льготников» выбрала денежную компенсацию.

«К сожалению, мы видим на практике, что компенсация не покрывает стоимость препаратов в свободной продаже, из-за чего у таких пациентов снижается приверженность к лечению и страдает их здоровье»,— рассказала и.о. министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова.