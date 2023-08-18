В Кургане День города отметят на десяти праздничных площадках

В Кургане в честь празднования Дня города 19 августа праздничные мероприятия пройдут на десяти площадках. Они будут работать с 8 до 23 часов, сообщают в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Алпаткин, Коммерсантъ Фото: Александр Алпаткин, Коммерсантъ

Праздничные мероприятия, в частности, пройдут на площади имени В. И. Ленина и Троицкой площади, Центральном парке культуры и отдыха, на базе Курганского Дома молодежи. На базе городского патриотического центра «Звезда» состоится концертная программа «Таланты нашего города», где зрители смогут увидеть творческие молодежные номера. Также на площадке пройдут мастер-классы по плетению из газет и созданию мультфильма и танцевальный марафон «Танцуем вместе!».

На территории городского сада местные жители и гости города смогут поучаствовать в командной квест-игре для семей «Город наших побед», которая состоится с 14 часов. С 15 до 16 часов праздничная площадка будет работать в Детском парке.

«Здесь состоится конкурсно-игровая программа с выступлениями артистов “Город праздничного детства”. В Детском парке также пройдёт подведение итогов семейного конкурса “Родного неба мирный свет”»,— уточняют в мэрии.

Также на дне города в Кургане выступят певица Зара и музыкальная группа Filatov&Karas.