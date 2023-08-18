«Техлифт» проведет капремонт лифтов в 75 домах Башкирии за 688 млн рублей

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» по итогам аукциона заключил контракт на разработку документации и выполнение капитального ремонта лифтов с уфимским ООО «Техлифт», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 694,8 млн руб. за 687,8 млн руб. (дисконт составил 1%). Он будет оплачен за счет взносов собственников домов за капремонт и за счет субсидии из бюджета Башкирии. Вторым участником аукциона было нижегородское ООО «Трансэнерго», которое готово было исполнить контракт практически по начальной цене — 691,3 млн руб.

Лифты до конца 2025 года заменят в 75 домах. Из них 49 расположены в Уфе, 20 — в Стерлитамаке, пять — в Нефтекамске и один — в Благовещенском районе.

ООО «Техлифт» зарегистрировано в Уфе в 2019 году. Компания занимается ремонтом машин и оборудования. Владельцем является Эрнест Григорьян. Компания занимается ремонтом машин и оборудования. В 2022 году выручка составила 993,7 млн руб., чистая прибыль — 174,3 млн руб.

Майя Иванова

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