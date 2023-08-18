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В Сочи полицейские обнаружили пасеку с плантацией конопли

В Адлерском районе Сочи полицейские задержали пасечника, культивировавшего на своем участке коноплю и мак. Об этом сообщила пресс-служба УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Плантацию наркосодержащих растений выявили сотрудники ФСБ и отдела наркоконтроля местной полиции в рамках рейдов «Мак-2023».

«Изъято 94 куста каннабиса, 266 растений мака и свыше 15 граммов марихуаны, которую злоумышленник изготовил, высушив наркосодержащие части в пчелиных ульях»,— говорится в сообщении.

В домике у пасеки злоумышленник организовал притон для приема наркотиков, отметили в ведомстве. При этом незаконный урожай мужчина собирал для личного употребления. В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по ст. 231, 228 и 232 УК РФ (незаконное культивирование наркосодержащих растений, незаконные хранение и переработка наркотиков и организация, содержание притонов для потребления наркотиков).

Анастасия Донскова

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