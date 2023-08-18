В Башкирии скорректировали план эвакуации населения в военное время

В Башкирии внесли изменения в постановление «О планировании эвакуационных мероприятий военного времени». Соответствующее постановление подписал глава республики Радий Хабиров.

Поправки носят технический характер. В частности, изменения произошли в положении об эвакуационной комиссии региона. Ранее в ее обязанности входила совместная с республиканскими и муниципальными властями и организациями разработка планов «всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий и мероприятий по подготовке к размещению эвакуируемого населения в безопасных районах, осуществление контроля за выполнением этих мероприятий». Теперь слово «планы» в документе заменили на «мероприятия». Таким образом, комиссия должна разрабатывать мероприятия по обеспечению проведения эвакуации.

Внесены изменения в рекомендованные перечни документов эвакуационных комиссий в муниципалитетах. Так, исключена выписка из плана эвакуации и рассредоточения населения муниципального образования в военное время. Еще в двух пунктах незначительно изменены названия документов.

В перечне документов эвакуационных комиссий республиканских органов власти план эвакуации и рассредоточения работников и членов их семей переименован в план эвакуационных мероприятий республиканского органа власти.

Наталья Балыкова

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