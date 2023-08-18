В Ростове ищут водителя, уничтожившего девять кустов и деревьев на Шолохова

Сотрудники МКУ «УЖКХ» Первомайского района города обратились в полицию с просьбой найти и наказать водителя, сломавшего зеленые насаждения на проспекте Шолохова. О происшествии сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

15 августа неизвестный заехал на газонную часть разворотного кольца «Новочеркасский въезд» на проспекте Шолохова и повредил растения. Всего было уничтожено девять зеленых насаждений: две ели, три церциса, два кустарника барбариса, кустарники можжевельника и горной сосны. Общая сумма ущерба составила более 60 тыс. руб.

Отмечается, что администрация города нацелена регулярно обращаться в полицию для привлечения к ответственности виновников подобных происшествий. «Необходимо донести до каждого ростовчанина, что состояние окружающей нас среды зависит от каждого из нас»,— сказано в сообщении.

Кристина Федичкина