Пензенским малым инновационным предприятиям предлагают узбекистанские гранты

Инновационным предприятиям Пензенской области предлагают поучаствовать в узбекистанском грантовом конкурсе, рассказали в пресс-службе министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.

Заявки на участие в конкурсе международного сотрудничества принимает ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям). Целью конкурса называют «поддержку российских организаций, участвующих в выполнении инновационных проектов в рамках двусторонних и многосторонних международных программ сотрудничества, подтвержденных подписанными Фондом содействия инновациям соглашениями и меморандумами».

Сумма гранта составит до 30 млн руб. при условии не менее, чем 15% софинансирования. Поддержку окажут проектам, рассчитанным на срок от 18 до 24 месяцев. Деньги выделит Агентство инновационного развития (АИР) Республики Узбекистан.

Заявки принимают с 16 августа до 23 октября через систему АС «Фонд-М». Параллельно узбекистанским партнером конкурсанта должна быть подана заявка в АИР, также до 10 октября. Консультацию по участию в конкурсе можно получить в пензенском представительстве Фонда содействия инновациям.

Дарья Васенина

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