Суд рассмотрит дело трех курганцев, заработавших на «обнале» 18 млн рублей

В Кургане следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении группы горожан, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, покушении на мошенничество, фальсификации доказательств и неправомерном обороте средств платежей. Всего три соучастника получили преступный доход в сумме 18 млн руб., сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2017-2021 годах курганцы подыскали несколько организаций, заинтересованных в обналичивании денег. Используя подложные документы, под видом поставок товаров и оказания услуг соучастники перевели не менее 140 млн руб. этих компаний на банковские счета нескольких десятков подконтрольных фирм. Средства в дальнейшем обналичили. Подпольные финансисты получили доход в размере не менее 18 млн руб.

Помимо этого, следствие считает, что в августе 2020 года соучастники пытались взыскать несуществующую задолженность с тюменской организации. Для этого курганцы представили в арбитражный суд Зауралья в качестве доказательств по гражданскому делу сфальсифицированные договоры и другие документы, якобы подтверждающие долги на общую сумму не менее 10 млн руб. Но иск аферистов суд не удовлетворил, таким образом довести преступный умысел до конца им не удалось, сообщают следственные органы.

Преступников весной 2021 года задержали сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области. Еще один соучастник, являющийся сыном лидера организованной группы, находится в розыске.

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