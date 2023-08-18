Региональная «Единая Россия» поддержала Эдуарда Соснина на пост главы Перми

Региональное отделение «Единой России» поддержало кандидатуру министра экономического развития Пермского края Эдуарда Соснина на пост главы Перми. Это решение было единогласно принято на внеочередной конференции реготделения. Протокол голосования направлен на утверждение в генсовет федеральной «Единой России». На конференции господину Соснину был также вручен партбилет. Министр поблагодарил однопартийцев за доверие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Единая Россия» Пермского края Фото: «Единая Россия» Пермского края

Эдуард Соснин и глава Ленинского района Перми вчера, 17 августа, вышли в финал конкурса по отбору главы Перми. Во вторник, 22 августа, кандидаты будут представлены депутатам городской думы на пленарном заседании. Главой станет претендент, заручившийся поддержкой большинства депутатов.