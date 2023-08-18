В три мусороперерабатывающих завода в Ростовской области вложат 10 млрд рублей

«Российский экологический оператор» намерен предоставить льготный займ на строительство в Ростовской области трех межмуниципальных отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК). Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ожидается, что в 2024 году в Ростовской области будет завершено строительство Мясниковского МЭОКа и будут построены Новочеркасский и Красносулинский МЭОКи. Общая мощность трех предприятий составит 1 млн т переработанного мусора в год. Стоимость трех проектов составляет 10 млрд руб. «Российский экологический оператор» планирует дать инвестору до 95% суммы в виде льготного займа.

Сейчас в Ростовской области действует три межмуниципальных отходоперерабатывающих комплекса (МЭОКа): Мясниковский, Волгодонской и Неклиновский.

Кристина Федичкина