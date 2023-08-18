Генпрокурор Краснов поручил проверить законность добычи и оборота золота

По поручению генерального прокурора России Игоря Краснова организована проверка нарушений на золоторудных месторождениях. В частности, прокуроры проверят законность принятия решений о предоставлении права пользования участками недр и мерах по противодействию незаконному обороту драгоценных металлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, в ходе проверки надзорное ведомство проанализирует наличие у золотодобывающих организаций прав на недропользование, соблюдение ими лицензионных условий. Также прокуроры проверят соблюдение правил безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, требований в области охраны окружающей среды, порядка консервации, ликвидации горных выработок, а также рекультивации земель после завершения добычи.

«Прокуроры ориентированы на принятие исчерпывающих мер по расчету и взысканию вреда, причиненного окружающей среде, в случае выявления фактов загрязнения водных объектов, незаконной рубки лесных насаждений, захламления предоставленных земельных участков отходами производства и потребления»,— отметили в надзорном ведомстве.

Особое внимание ведомство намерено уделить тому, как организации распоряжаются добытыми и произведенными драгоценными металлами, их ломом и отходами, а также мерам, направленным на пресечение незаконного оборота драгоценных металлов.

Согласно российскому законодательству, добывать ценные металлы могут только лицензированные организации. Часть добытого переходит в запас государства, а остаток добывающая компания вправе реализовать.

Однако реализовать ценные металлы можно только предприятиям, которые производят ювелирные изделия или иным способ перерабатывают драгметаллы, но не физическим лицам. За незаконный оборот драгметаллов может грозить лишение свободы до пяти лет (если преступление совершено одним человеком) и до семи лет со штрафом в сумме 1 млн руб. (для группы лиц).

Милена Костерева