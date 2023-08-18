Мошенники собирают личные данные сотрудников ЮУрГУ от имени ректора

Студентам и сотрудникам Южно-Уральского государственного университета стали писать мошенники с фальшивых аккаунтов в WhatsApp и Telegram с фотографией ректора Александра Вагнера.

Как сообщают в пресс-службе вуза, злоумышленники сообщают, что спецслужбы якобы проводят проверку банковских счетов, и просят прислать личные данные.

«ЮУрГУ – не первый вуз, подвергшийся такой атаке. Если прочесть текст внимательно, легко распознать фальшивку. Имя и отчество ректора написано с ошибкой, внизу под именем аккаунта указана посторонняя фамилия. Однако не стоит забывать, что мошеннические боты совершенствуются, существуют алгоритмы, способные подделывать номер телефона и даже голос человека»,— отмечают в вузе.

В университете добавили, что ректорат не рассылает служебные сообщения через мессенджеры.