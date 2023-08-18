Турецкая компания намерена построить в Башкирии завод грузоподъемных кранов

Турецкий холдинг zfatihler Crane намерен вложить около 110 млн руб. в первый этап строительства завода по производству мостовых и консольных кранов в Башкирии. Проект представил на «Инвестиционном часе» учредитель компании Мустафа Генч, передает пресс-служба главы республики.

zfatihler Crane совместно с Корпорацией развития Башкирии подбирают потенциальную площадку. Завод будет занимать 1-2 тыс. кв. м. В течение ближайших пяти лет площадь комплекса планируют увеличить в несколько раз. Глава Башкирии Радий Хабиров предложил инвестору рассмотреть несколько преференциальных площадок, в том числе территорию индустриального парка «Промцентр».

Проекту присвоен статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот.

Компания zfatihler Crane основана в 1990-х годах, холдинг является одним из крупных поставщиков подъёмной техники в различные страны мира. С 2007 года краны турецкого производства начали закупать заказчики из Башкирии. В связи с ростом объема закупок инвестор решил открыть в Уфе производственную площадку и в июне текущего года зарегистрировал в республике компанию «Озфатихлер кран Уфа». Ее учредителями являются Мустафа Генч и Ильмир Мусин. Компания занимается производством подъемно-транспортного оборудования. Уставный капитал равен 20,41 тыс. руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте