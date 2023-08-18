В Пензе преподаватель осужден за взятку

Пензенский областной суд оставил в силе приговор преподавателю Пензенского государственного технологического университета.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 60-летняя доцент кафедры «Экономика и управление» факультета промышленных технологий «без надлежащей проверки и оценки знаний» поставила положительные оценки студентке, имевшей 54 задолженности. Размер вознаграждения составил 30 тыс. руб.

В мае Октябрьский районный суд Пензы согласился с доводами следствия и приговорил подсудимую к 3 годам лишения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 2 года. Наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 2 года.

Защита подсудимой подала апелляционную жалобу — областной суд оставил приговор без изменений.

Никита Маркелов

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