В суд передали дело о мошенничестве главы Катав-Ивановского района

Завершено расследование уголовного дела главы Катав-Ивановского района Николая Шимановича, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Материалы передали на рассмотрение в Златоустовский городской суд, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Главу Катав-Ивановского района в апреле этого года задержали сотрудники управления ФСБ. Ему предъявили обвинение в мошенничестве и отправили под домашний арест, который позднее заменили на запрет определенных действий. По версии следствия, Николай Шиманович с июля 2019 по декабрь 2020 года, работая адвокатом, похитил 4,4 млн руб. у находившейся в состоянии банкротства коммерческой организации, интересы которой он представлял. Эти средства предназначались для внесения в конкурсную массу после реализации принадлежащего компании векселя.

«Полученными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению, в то время как должен был передать их конкурсному управляющему коммерческой организации»,— отмечают в прокуратуре региона.

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