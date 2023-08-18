Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:30

Основной претендент на пост главы Перми вступил в «Единую Россию»

Министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин, считающийся главным претендентом на пост главы Перми, вступил в партию «Единая Россия». Партийный билет и значок господину Соснину вручил секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев на проходящей сегодня в Перми конференции. Вместе с господином Сосниным в «Единую Россию» вступила и министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Прикамье», вчера по итогам отбора кандидатов на пост главы Перми максимум баллов набрали министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин и глава Ленинского района Перми Александр Русанов. Их поддержали все 12 членов конкурсной комиссии. Господин Соснин и господин Русанов будут представлены на заседании Пермской думы 22 августа. Главой станет кандидат, заручившийся поддержкой большинства депутатов.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...