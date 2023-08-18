Основной претендент на пост главы Перми вступил в «Единую Россию»

Министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин, считающийся главным претендентом на пост главы Перми, вступил в партию «Единая Россия». Партийный билет и значок господину Соснину вручил секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев на проходящей сегодня в Перми конференции. Вместе с господином Сосниным в «Единую Россию» вступила и министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Прикамье», вчера по итогам отбора кандидатов на пост главы Перми максимум баллов набрали министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин и глава Ленинского района Перми Александр Русанов. Их поддержали все 12 членов конкурсной комиссии. Господин Соснин и господин Русанов будут представлены на заседании Пермской думы 22 августа. Главой станет кандидат, заручившийся поддержкой большинства депутатов.